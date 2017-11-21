Пограничники обнаружили 5 нелегальных бетономешалок из Крыма

Оперативные сотрудники Госпогранслужбы получили информацию о перемещении через государственную границу Украины с нарушением действующего законодательства специальной строительной техники. Пограничники сразу организовали соответствующую проверку и взаимодействие с таможенными подразделениями.
В результате проведения мероприятий, 5 грузовых автомобилей-бетономешалок марки «HOWO» украинской регистрации, которые недавно прибыли в пункт пропуска «Бачевск» с территории Российской Федерации, были задержаны. Согласно документам данные автомобили принадлежат одному из предприятий, зарегистрированном в Украине.
В ходе проверки правоохранители предварительно установили, что в конце 2014 года указанные транспортные средства были вывезены из временно оккупированной территории Автономная Республика Крым, откуда в дальнейшем через временно недействующий пункт пропуска «Керчь» (паромная переправа) незаконно были перемещены в Россию.
Сейчас автомобили 2007-2008 годов выпуска изъяты работниками таможни в установленном порядке для принятия соответствующего правового решения. На руководителя предприятия составлены соответствующие административные материалы.
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