Пограничники обнаружили 5 нелегальных бетономешалок из Крыма В пункте пропуска «Бачевск» пограничники обнаружили пять автомобилей-бетономешалок, которые были незаконно перемещены на территорию России.

Оперативные сотрудники Госпогранслужбы получили информацию о перемещении через государственную границу Украины с нарушением действующего законодательства специальной строительной техники. Пограничники сразу организовали соответствующую проверку и взаимодействие с таможенными подразделениями.

В результате проведения мероприятий, 5 грузовых автомобилей-бетономешалок марки «HOWO» украинской регистрации, которые недавно прибыли в пункт пропуска «Бачевск» с территории Российской Федерации, были задержаны. Согласно документам данные автомобили принадлежат одному из предприятий, зарегистрированном в Украине.

В ходе проверки правоохранители предварительно установили, что в конце 2014 года указанные транспортные средства были вывезены из временно оккупированной территории Автономная Республика Крым, откуда в дальнейшем через временно недействующий пункт пропуска «Керчь» (паромная переправа) незаконно были перемещены в Россию.

Сейчас автомобили 2007-2008 годов выпуска изъяты работниками таможни в установленном порядке для принятия соответствующего правового решения. На руководителя предприятия составлены соответствующие административные материалы.