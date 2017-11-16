«Забывчивость» довела глуховчанина до криминала Немалый срок заключения грозит 49-летнему жителю Глухова, который без соответствующих разрешительных документов хранил у себя в гараже оружие и патроны.

Имея решение суда о проведении обыска, работники полиции пришли в дом 49-летнего неоднократно судимого жителя города. В ходе осмотра они нашли и изъяли пистолет револьверного типа, и три патрона калибром 7,62 мм. Все изъятое было соответствующим образом задокументировано и направлено в научно-исследовательский центр для проведения ряда экспертиз. Как говорит сам владелец незаконного оружия, он нашел его у автогаражного кооператива, принес в свой гараж, положил на полку и забыл о своей «находке».

По факту незаконного хранения оружия следователи полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатки). В соответствии с санкцией мужчине грозит заключение сроком от 3 до 7 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.