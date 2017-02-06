Сумчане стали меньше болеть ОРВИ На прошлой неделе заболеваемость на ОРВИ уменьшилась на 9,6%.

Об этом сегодня, 11 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии доложила замначальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко.

- По данным еженедельного мониторинга, за 49-ую неделю зарегистрировано 1338 (на предыдущей неделе 1477) случаев заболеваемости ОРВИ, - доложила она. – Из них 71,2% – это дети до 18 лет. За прошлую неделю госпитализировано 89 жителей (92). Заболеваемость ниже эпидпорога на 54%.

Существенное увеличении заболеваемости ожидается в январе.