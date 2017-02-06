Сумчане стали меньше болеть ОРВИ

Об этом сегодня, 11 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии доложила замначальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко.
- По данным еженедельного мониторинга, за 49-ую неделю зарегистрировано 1338 (на предыдущей неделе 1477) случаев заболеваемости ОРВИ, - доложила она. – Из них 71,2% – это дети до 18 лет. За прошлую неделю госпитализировано 89 жителей (92). Заболеваемость ниже эпидпорога на 54%.
Существенное увеличении заболеваемости ожидается в январе.
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