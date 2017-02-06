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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:1033

Сумчане стали меньше болеть ОРВИ

На прошлой неделе заболеваемость на ОРВИ уменьшилась на 9,6%.

Об этом сегодня, 11 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии доложила замначальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко.

- По данным еженедельного мониторинга, за 49-ую неделю зарегистрировано 1338 (на предыдущей неделе 1477) случаев заболеваемости ОРВИ, - доложила она. – Из них 71,2% – это дети до 18 лет. За прошлую неделю госпитализировано 89 жителей (92). Заболеваемость ниже эпидпорога на 54%.

Существенное увеличении заболеваемости ожидается в январе.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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