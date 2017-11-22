На дороге Шостка-Воронеж перевернулся трактор

Об этом в полицию сегодня утром, 11 декабря, около 8.30, сообщили очевидцы, пишет Шостка.INFO.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства дорожно-транспортной аварии.
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