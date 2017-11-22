Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:5149

Сумские власти дали отписку по поводу достройки Теннисной академии

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Достройка в 2018-2019 годах теннисных кортов в парке им. Кожедуба!»

«Достройка в 2018-2019 годах теннисных кортов в парке им. Кожедуба (включая зимний крытый манеж) для коммунального предприятия «Муниципальный спортивный клуб «Теннисная академия» Сумского городского совета.

http://www.tennis-sumy.com

В городе Сумы детям заниматься большим теннисом, особенно в осенне-зимний период, абсолютно нигде! На муниципальном стадионе «Авангард» юных теннисных «квартирантов» еще и люто ненавидят. Наверное, дети с ракетками и мячиками левые деньги кому-то мешают там зарабатывать. Но это такое дело, Бог им судья.

По сути петиции. К имеющимся четырех кортов с «хард» покрытием необходимо достроить в пределах старых заброшенных двух карт еще восемь кортов: четыре - «почва» и четыре - «искусственная трава». В идеале, для проведения соревнований всеукраинского и международного масштаба, нужно по шесть кортов одного покрытия.

Земля там для этого есть!

https://www.google.com.ua/maps/@50.8976167,34.7953003,288m/data=!3m1!1e3?hl=uk

Но главное, нужен зимний манеж на три корта с синтетическим ковровым покрытием. Проект [в некоторых аспектах даже рабочий проект] всего этого существует еще с 2013 года. Однако, уже почти пять лет никто ничего не делает... Sad Будем сдвигать с мертвой точки это дело! Пора!» - писал экс-мэр Сум Геннадий Минаев, который и был инициатором создания Теннисной академии.

Ответ на электронную петицию:

«Электронная петиция, которая набрала необходимое количество подписей (автор: Минаев Геннадий Михайлович) по достройке в 2018-2019 годах теннисных кортов в парке им. Кожедуба, детально проработана в рамках управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета.

Сообщаем, что управлением капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета подготовлено соответствующий проект решения «О предоставлении разрешения на осуществление мероприятий по достройке теннисных кортов в парке им. Ивана Кожедуба в г. Сумы», который будет вынесен на рассмотрение исполнительного комитета Сумского городского совета в установленном порядке».

Спорт Петиция Теннисная академия

По тематике

08.12.2017 17:14

Городские власти не собираются устанавливать компьютерный томограф в 4-ой больнице

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Установка КТ и МРТ на территории 4-ю больницы».... 2

08.12.2017 16:57

В Сумах определились, что делать с «Романтикой»

Получила ответ городских властей электронная петиция «Реставрация бывшего молодежного центра "Романтика" в новый местный ЗАГС»....

05.12.2017 17:24

Сумские власти не собираются выполнять городскую целевую программу транспорта

Получила ответ онлайн-петиция «Купить 45 троллейбусов в 2018 году для выполнения городской целевой программы»....

30.11.2017 16:52

В Сумах хотят реконструировать детский парк

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Замок в детском парке»...

30.11.2017 14:30

Любителям шорт-трека посоветовали идти в архитектуру

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Выделить место и построить роликовый круг для обеспечения благоприятных и достойных условий для тренировки секции...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.