Сумские власти дали отписку по поводу достройки Теннисной академии Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Достройка в 2018-2019 годах теннисных кортов в парке им. Кожедуба!»

«Достройка в 2018-2019 годах теннисных кортов в парке им. Кожедуба (включая зимний крытый манеж) для коммунального предприятия «Муниципальный спортивный клуб «Теннисная академия» Сумского городского совета.

http://www.tennis-sumy.com

В городе Сумы детям заниматься большим теннисом, особенно в осенне-зимний период, абсолютно нигде! На муниципальном стадионе «Авангард» юных теннисных «квартирантов» еще и люто ненавидят. Наверное, дети с ракетками и мячиками левые деньги кому-то мешают там зарабатывать. Но это такое дело, Бог им судья.

По сути петиции. К имеющимся четырех кортов с «хард» покрытием необходимо достроить в пределах старых заброшенных двух карт еще восемь кортов: четыре - «почва» и четыре - «искусственная трава». В идеале, для проведения соревнований всеукраинского и международного масштаба, нужно по шесть кортов одного покрытия.

Земля там для этого есть!

https://www.google.com.ua/maps/@50.8976167,34.7953003,288m/data=!3m1!1e3?hl=uk

Но главное, нужен зимний манеж на три корта с синтетическим ковровым покрытием. Проект [в некоторых аспектах даже рабочий проект] всего этого существует еще с 2013 года. Однако, уже почти пять лет никто ничего не делает... Будем сдвигать с мертвой точки это дело! Пора!» - писал экс-мэр Сум Геннадий Минаев, который и был инициатором создания Теннисной академии.

Ответ на электронную петицию:

«Электронная петиция, которая набрала необходимое количество подписей (автор: Минаев Геннадий Михайлович) по достройке в 2018-2019 годах теннисных кортов в парке им. Кожедуба, детально проработана в рамках управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета.

Сообщаем, что управлением капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета подготовлено соответствующий проект решения «О предоставлении разрешения на осуществление мероприятий по достройке теннисных кортов в парке им. Ивана Кожедуба в г. Сумы», который будет вынесен на рассмотрение исполнительного комитета Сумского городского совета в установленном порядке».