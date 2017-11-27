Городские власти не в состоянии решить транспортную проблему в Сумах

«Создать движение троллейбусов по маршруту 12-й микрорайон - Аэропорт. В период летних каникул еще есть возможность доехать до места работы, но уже с 1 сентября маршрутные такси под номером 3 и 12 не справляются, тем более, маршрутное такси №3 ходит с очень большими интервалом движения. Просим рассмотреть возможность пуска троллейбуса по этому маршруту хотя бы в часы пик», - писал автор петиции Зинченко Валерий Юрьевич.
Ответ на электронную петицию:
«По результатам рассмотрения электронной петиции «Троллейбусы по маршруту 12 микрорайон - Аэропорт» информируем о следующем.
Сообщаем, что маршруты движения троллейбусов утверждены решением исполнительного комитета Сумского городского совета от 21.06.2016 № 333 «Об организации перевозки пассажиров троллейбусами на постоянных городских маршрутах в г. Сумы КП СГС «Электроавтотранс»». Решением определено троллейбусный маршрут №14 «Героев Крут - Аэропорт» и предусмотрено обслуживание данного маршрута 4 троллейбусами. Всего, согласно решению, обслуживать троллейбусные маршруты города должны 108 единиц троллейбусов. Однако из-за недостатка троллейбусов и отсутствия водителей троллейбусов на маршрутах ежедневно осуществляют перевозки 44 троллейбуса.
С целью решения вопроса предоставления качественных услуг при перевозке пассажиров троллейбусами городская власть работает над реализацией проекта «Обновление подвижного состава КП «Электроавтотранс» в г. Сумы». Это позволит приобрести 22 троллейбуса за привлеченные (кредитные) средства по проекту «Городской общественный транспорт Украины» по Финансовому соглашению между Украиной и Европейским инвестиционным банком, ратифицированным Законом Украины от 12.04.2017 № 2009-VIII. Также согласно Программе развития городского пассажирского транспорта г. Сумы в 2018 году предусмотрено приобретение 10 троллейбусов.
При пополнении парка КП СГС «Электроавтотранс» троллейбусами будут предоставлены предложения о сочетании участков Аэропорт - Героев Крут».
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Оптимизировать пешеходное движение между «Макдональдсом» и ун. «Киев»....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Достройка в 2018-2019 годах теннисных кортов в парке им. Кожедуба!»...
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Установка КТ и МРТ на территории 4-ю больницы».... 2
Получила ответ городских властей электронная петиция «Реставрация бывшего молодежного центра "Романтика" в новый местный ЗАГС»....
Автор петиции о необходимости выполнения утвержденной Сумским горсоветом программы закупок троллейбусов Андрей Васин обжаловал отписку властей и подал 7 декабря...