В центре Сум произошло ДТП со «скорой»

Водитель «Форда» не придерживался безопасной скорости и расстояния, из-за чего и произошло столкновение. Сами водители не пострадали. Больных в «скорой» не было.
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