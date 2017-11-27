В центре Сум произошло ДТП со «скорой» На Харьковском мосту столкнулись «Ford Transit» и карета «скорой».

Водитель «Форда» не придерживался безопасной скорости и расстояния, из-за чего и произошло столкновение. Сами водители не пострадали. Больных в «скорой» не было.

Аварию оформили по европротоколу, пишет СТС.