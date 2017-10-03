В Сумах разыграют кубок Украины по настольному теннису

В спортзале УАБД съедутся лучшие мужские и женские команды Украины. Начало соревнований в 10.00. Торжественное открытие 14 декабря в 13.00. Вход свободный.
14-16 декабря в Сумах пройдут сразу два кубка Украины по настольному теннису....
24 ноября прошли первые матчи третьего раунда Кубка Европы по настольному теннису среди женских команд....
Первый тур клубного чемпионата Украины по настольному теннису среди мужчин в Суперлиге проходил 6-8 октября в Чернигове....
5-7 октября в Сумах отыграли первый тур клубного чемпионата Украины по настольному теннису в женской Суперлиге....
30 сентября – 1 октября в Люксембурге прошли игры первого этапа кубка Европы по настольному теннису....