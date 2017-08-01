Конотопский борец выиграл кубок Украины

В соревнованиях приняли участие около 160 спортсменов из 22 областей Украины и г. Киев.
Среди победителей – уроженец Конотопа, ныне киевлянин Николай Кучмий, который стал лучшим в весововй категории до 130 кг.
Самый младший из участников, также воспитанник Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили 17-летний Владислав Кузько, выступающий за Запорожье, в весе до 55 кг стал пятым.
10-12 ноября в Николаеве разыграли кубок Украины по Греко-римской борьбе среди юниоров....
В Афинах завершились соревнования по греко-римской борьбе на кадетском чемпионате мира....
Воспитанник Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Дмитрий Мирошник стал чемпионом мира по греко-римской борьбе среди кадетов....
27-28 августа в Белой Церкви состоялся международный турнир по греко-римской борьбе, на котором конотопские спортсмены заняли призовые места....
В Сараево (Босния и Герцеговина) завершился чемпионат Европы по Греко-римской борьбе среди кадетов....