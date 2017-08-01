Конотопский борец выиграл кубок Украины 6-7 декабря в Запорожье проходил Кубок Украины по греко-римской борьбе, посвященный памяти Олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Якова Пункина.

В соревнованиях приняли участие около 160 спортсменов из 22 областей Украины и г. Киев.

Среди победителей – уроженец Конотопа, ныне киевлянин Николай Кучмий, который стал лучшим в весововй категории до 130 кг.

Самый младший из участников, также воспитанник Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили 17-летний Владислав Кузько, выступающий за Запорожье, в весе до 55 кг стал пятым.