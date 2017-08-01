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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:09151

Конотопский борец выиграл кубок Украины

6-7 декабря в Запорожье проходил Кубок Украины по греко-римской борьбе, посвященный памяти Олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Якова Пункина.

В соревнованиях приняли участие около 160 спортсменов из 22 областей Украины и г. Киев.

Среди победителей – уроженец Конотопа, ныне киевлянин Николай Кучмий, который стал лучшим в весововй категории до 130 кг.

Самый младший из участников, также воспитанник Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили 17-летний Владислав Кузько, выступающий за Запорожье, в весе до 55 кг стал пятым.

Спорт Греко-римская борьба Николай Кучмий

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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