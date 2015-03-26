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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:14279

В Сумах прокуратура судится с исполкомом за паевые взносы

Отложено судебное заседание по делу о признании незаконным и отмене решения исполнительного комитета Сумского городского совета.

11 декабря в связи с привлечением третьего лица (управление капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского горсовета) и признание явки ответчика обязательным, Сумской окружной административный суд отложил рассмотрение административного дела №818 / 1538/17 по иску заместителя прокурора Сумской области в интересах государства в лице Сумского городского совета к исполнительному комитету Сумского городского совета, третье лицо - ООО «Строительная производственно-коммерческая компания «Федорченко» о признании незаконным и отмене решения от 23.08.2017 года № 464 «Об освобождении ООО «Строительная производственно-коммерческая компания «Федорченко» от уплаты паевого взноса заказчиков строительства в развитие инфраструктуры г. Сумы». Речь идет об участке в 4,4 га по ул. Интернационалистов.

Судебное заседание состоится 26 декабря 2017 года в 14:30 в зале судебных заседаний № 206.

Право Компания Федорченко

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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