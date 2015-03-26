В Сумах прокуратура судится с исполкомом за паевые взносы Отложено судебное заседание по делу о признании незаконным и отмене решения исполнительного комитета Сумского городского совета.

11 декабря в связи с привлечением третьего лица (управление капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского горсовета) и признание явки ответчика обязательным, Сумской окружной административный суд отложил рассмотрение административного дела №818 / 1538/17 по иску заместителя прокурора Сумской области в интересах государства в лице Сумского городского совета к исполнительному комитету Сумского городского совета, третье лицо - ООО «Строительная производственно-коммерческая компания «Федорченко» о признании незаконным и отмене решения от 23.08.2017 года № 464 «Об освобождении ООО «Строительная производственно-коммерческая компания «Федорченко» от уплаты паевого взноса заказчиков строительства в развитие инфраструктуры г. Сумы». Речь идет об участке в 4,4 га по ул. Интернационалистов.

Судебное заседание состоится 26 декабря 2017 года в 14:30 в зале судебных заседаний № 206.