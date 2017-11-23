ПФК «Сумы» примет участие в турнире в Николаеве

Кроме сумской команды, в турнире примут участие МФК «Николаев», МФК «Николаев-2», «Реал Фарма» (Одесса), «Жемчужина» (Одесса), «Металлург» (Запорожье), «Кристалл» (Херсон) и «Судостроитель» (Николаев).
Команды будут поделены на 2 группы, а в стыковых матчах определятся призеры.
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