ПФК «Сумы» примет участие в турнире в Николаеве Соревнования будут проходить с 18 по 22 декабря на стадионе с искусственным покрытием в Парке Победы.

Кроме сумской команды, в турнире примут участие МФК «Николаев», МФК «Николаев-2», «Реал Фарма» (Одесса), «Жемчужина» (Одесса), «Металлург» (Запорожье), «Кристалл» (Херсон) и «Судостроитель» (Николаев). Команды будут поделены на 2 группы, а в стыковых матчах определятся призеры.