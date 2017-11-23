Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:04176

ПФК «Сумы» примет участие в турнире в Николаеве

Соревнования будут проходить с 18 по 22 декабря на стадионе с искусственным покрытием в Парке Победы.

Кроме сумской команды, в турнире примут участие МФК «Николаев», МФК «Николаев-2», «Реал Фарма» (Одесса), «Жемчужина» (Одесса), «Металлург» (Запорожье), «Кристалл» (Херсон) и «Судостроитель» (Николаев).

Команды будут поделены на 2 группы, а в стыковых матчах определятся призеры.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
view counter

По тематике

07.12.2017 08:43

Шесть игроков покинули ахтырский «Нефтяник»

ФК «Нефтяник-Укрнефть» на официальном сайте объявил, что команду покинули шесть футболистов....

26.11.2017 13:54

Сумчанка помогла сборной победить венгерок

24 ноября национальная женская сборная команда Украины провела свой второй поединок в отборе к Кубку мира - 2019....

26.11.2017 13:42

Зимний чемпионат Сумщины по футболу стартовал

26 ноября на поле ФЦ «Барса» открыли зимний сезон двумя играми первого тура....

25.11.2017 09:55

Сегодня стартует зимний чемпионат Сумщины по футболу

25 ноября на поле ФЦ «Барса» стартует Зимний чемпионат Сумской области по футболу....

23.11.2017 13:26

ПФК «Сумы» разорвал контракт с семью футболистами

Сумской клуб разорвал трудовые отношения с рядом игроков....

Новости

Програма новорічних заходів у Сумах
08.12.2017 12:55
Кто выиграет телевизор этой зимой?
30.11.2017 17:06
В Сумах судятся против реорганизации больниц
Сегодня 15:24
Плательщикам Сумщины возмещено почти 380 миллионов гривен НДС
Сегодня 14:30
Внимание! Предупреждение об осложнении погодных условий
Сегодня 14:21
Под Лебедином столкнулись «Пежо» и «девятка»
Сегодня 14:19
Управление Гоструда приглашает детей Сумщины к участию в конкурсе детского рисунка «Охрана труда глазами детей»
Сегодня 13:52
Сумские газовики будут брать предоплату за газ
Сегодня 13:46
Сумские пограничники получили новые авто и обновленную казарму (видео)
Сегодня 13:25
Сумчанам обещают обустроить места для выгула собак
Сегодня 13:21
Книгу про таємниці Майдану презентують у Сумах брати Капранови
Сегодня 13:18
В Сумах возле ЗАГСа устанавливают мини-альтанку для новобрачных
Сегодня 12:59
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.