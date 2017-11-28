Деркач подал в суд на ВР из-за отсутствия министра здравоохранения Народный депутат Андрей Деркач подал иск в суд против Верховной Рады и глав фракций коалиции в связи с бездействием с назначением министра здравоохранения.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

По словам Деркача, коалиция больше года не предлагает Кабмину кандидатуру на пост министра МОЗ.

«Подал иск в Высший административный суд Украины на Верховную Раду – коалиция депутатских фракций больше года не вносит Гройсману предложений на пост министра здравоохранения. Так быть не должно. Люди не должны быть заложниками бездействия власти», - написал Деркач.

Депутат уверен, что власть специально не назначает министра при проведении реформы медицины, чтобы избежать ответственности за ее провал.

«Больше года Ульяна Супрун исполняет обязанности министра. А по сути – просто безнаказанно уничтожает систему медицины. Кто будет отвечать за то, что делает ее команда? Никто. Ведь законного министра в стране нет, а коалиция и не думает его назначать. Очень удобную для себя схему придумали», – отметил Деркач.

Он заявил, что иск против Гройсмана не удовлетворили, потому что кандидатуру на пост министра здравоохранения должна вносить на рассмотрение Кабмина коалиция.

«Знаете, сколько кандидатур предложило уважаемое депутатское большинство? Ни одной! За год – ни одной кандидатуры на пост министра здравоохранения. Поэтому я убежден, что руководители фракций, которые сегодня входят в коалицию, должны ответить за свою бездеятельность», – написал Деркач.

Народный депутат требует от ВР направить в Кабмин предложения по поводу кандидатов на пост министра и назначить законного руководителя МОЗ.

Как известно, Ульяна Супрун уже почти полтора года исполняет обязанности министра здравоохранения.