В Конотопе задержали переселенцев, промышлявших аферами Конотопской местной прокуратурой пресечена преступная деятельность заезжих «гастролеров», которые обманывали доверчивых людей.

Конотопской местной прокуратурой сообщено о подозрении двум мужчинам и одной женщине, задержанных 9 декабря 2017 года за кражу, соединенную с проникновением в жилище. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 185 УК Украины. По ходатайству прокуратуры трем злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 140 тыс. грн залога.

Установлено, что подозреваемые в 2014 году в связи с АТО переехали с востока на подконтрольную Украине территорию. В дальнейшем «гастролировали» по стране, обманывая доверчивых людей. Так, 6 декабря текущего года злоумышленники оказались в г. Конотоп. Остановившись возле одного из супермаркетов, двое мужчин подошли к 81-летней женщины и рассказали ей об акции, которую якобы проводит магазин.

«Они сообщили, что бабушка может получить бонусную карту, которая позволит получить большие скидки на последующие покупки, а потом еще и выиграть мультиварку. Далее, по схеме, к ним подошла их сообщница, которая заверила бабушку, что она пользуется бонусами и имеет огромные скидки. Чтобы получить такую карточку, бабушки необходимо было подтвердить свою платежеспособность. Для этого она вместе с мужчинами на их машине поехала домой, где достала из тайника 22 тыс. грн. Один из злоумышленников взял пакет, чтобы наклеить наклейку «акция», в это время другой отвлек бабушку, что дало возможность первом поменять деньги на бумагу», - рассказал руководитель Конотопской местной прокуратуры Сергей Сегида.

Благодаря профессионально проведенным оперативно-розыскным мероприятиям сотрудники полиции уже через несколько дней задержали всех трех аферистов. Сейчас проверяется их причастность к аналогичным преступлениям на территории всей Украины и Сумской области в частности. Уже получено достаточно доказательств того, что задержанные по такой же схеме похитили 20 тыс. грн у 74-летней женщины в г. Кролевец. Следствие продолжается.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.