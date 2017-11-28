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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:134

В Сумах відкрили пам’ятник всім загиблим за волю України

В Сумах сьогодні було відкрито та освячено пам’ятний знак воїнам, що віддали свої життя протягом століть, виборюючи державність Україні.

Начальник ГУНП в Сумській області Микола Лушпієнко разом з представниками обласної, міської, районної влади, військовими та учасниками АТО вшанували пам'ять полеглих та поклали квіти до підніжжя козацького хреста.

Ідея відкриття пам’ятника «Воїнам, що віддали свої життя за Україну», з’явилася у громади мікрорайону давно, а в життя вона була втілена завдяки старанням небайдужих – колишніх АТОвців, волонтерів, родичів загиблих українських бійців, представників міської та районної влади. Багато з тих, хто долучився до спорудження пам’ятника, допомагали чим могли: хто - грошима, хто - транспортом чи будівельними матеріалами, а хто й власною фізичною працею. І ось сьогодні, в день свята Св. Апостола Андрія Первозваного, після святкового богослужіння в Андріївському храмі УПЦ Київського патріархату, поряд з церквою, в урочистій обстановці було відкрито кам’яний козацький хрест. Пам’ятний знак виготовлений з білого піщаника. А на постаменті слова «Воїнам, що віддали свої життя за Україну».

Всім, що в різні періоди нашої історії, від Київської Руси, козацької доби, періоду визвольних змагань, Української народної республіки і аж до сьогоднішнього дня, поклали свої життя на олтар перемоги добра над злом, правди над неправдою, відстоюючи волю, свободу і незалежність нашої держави, виборюючи суверенітет та територіальну цілісність України. Про це говорили сьогодні присутні. А ще хвилиною мовчання згадали своїх побратимів, воїнів-добровольців і військовослужбовців, міліціонерів і поліцейських, національних гвардійців, працівників СБУ та волонтерів, що віддали свої життя в боях з російським агресором, захищаючи українську землю, захищаючи всіх нас.

Начальник ГУНП в Сумській області Микола Лушпієнко, народний депутат України Олег Медуниця, сумський міський голова Олександр Лисенко, голова Сумської районної адміністрації Геннадій Дорошенко, військовослужбовці, волонтери та поліцейські поклали квіти до пам’ятного знаку, та висловили сподівання і віру в перемогу над агресором, і мир в Україні, повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області.

Право Мемориальный крест
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