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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В СумГУ отпраздновали День независимости Танзании

9 декабря студенты Сумского государственного университета из Танзании отметили День независимости своей страны.

В программе мероприятия был праздничный концерт с народными песнями и танцами, угощение блюдами национальной кухни, театральные постановки в национальных костюмах и т.п.

Поздравлениями для студентов из Танзании стали номера художественной самодеятельности от студентов из других стран. К празднику присоединились танзанийские студенты из высших учебных заведений Харькова.

Во время праздника самые активные танзанийские студенты были награждены грамотами. Организатор мероприятия - Департамент международного образования СумГУ.

Всего в Сумском государственном университете обучаются слушатели подготовительного отделения, студенты, клинические ординаторы и аспиранты из 44 стран мира, из них 50 - из Танзании, сообщает сайт вуза.

Общество СумГУ
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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