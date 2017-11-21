В СумГУ отпраздновали День независимости Танзании

В программе мероприятия был праздничный концерт с народными песнями и танцами, угощение блюдами национальной кухни, театральные постановки в национальных костюмах и т.п.
Поздравлениями для студентов из Танзании стали номера художественной самодеятельности от студентов из других стран. К празднику присоединились танзанийские студенты из высших учебных заведений Харькова.
Во время праздника самые активные танзанийские студенты были награждены грамотами. Организатор мероприятия - Департамент международного образования СумГУ.
Всего в Сумском государственном университете обучаются слушатели подготовительного отделения, студенты, клинические ординаторы и аспиранты из 44 стран мира, из них 50 - из Танзании, сообщает сайт вуза.
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