В СумГУ отпраздновали День независимости Танзании 9 декабря студенты Сумского государственного университета из Танзании отметили День независимости своей страны.

В программе мероприятия был праздничный концерт с народными песнями и танцами, угощение блюдами национальной кухни, театральные постановки в национальных костюмах и т.п.

Поздравлениями для студентов из Танзании стали номера художественной самодеятельности от студентов из других стран. К празднику присоединились танзанийские студенты из высших учебных заведений Харькова.

Во время праздника самые активные танзанийские студенты были награждены грамотами. Организатор мероприятия - Департамент международного образования СумГУ.

Всего в Сумском государственном университете обучаются слушатели подготовительного отделения, студенты, клинические ординаторы и аспиранты из 44 стран мира, из них 50 - из Танзании, сообщает сайт вуза.