Чрезмерная доверчивость сумчан стоила потери 80000 гривен В Сумах за последние два дня мошенники обманули трех местных жителей.

С начала года на территории Сумщины работники полиции зарегистрировали 538 мошенничеств, большую часть из которых уже удалось раскрыть. Однако несмотря на кропотливую работу правоохранителей, злоумышленники продолжают обманывать людей по уже хорошо известным схемам.

Так, в полицию поступило сообщение от 26-летнего сумчанина. Мужчину обманул злоумышленник, который позвонил на его мобильный и назвался работником банка. Последний сообщил, что банковский счет заявителя заблокирован и под предлогом разблокировки, выведал всю секретную информацию по банковской карте, в результате чего со счета исчезли 40 000 гривен.

Также немалую сумму отдала злоумышленникам 87-летняя пенсионерка. Старушка рассказала полицейским, что в дом, где она живет, пришел незнакомец и представился социальным работником. Мужчина рассказал, что в стране идет денежная реформа, и с Нового года будут «ходить» другие деньги, и под предлогом замены старых банкнот на новые, обманул бабушку на 25 000 гривен.

Отдала свои сбережения злоумышленнику и 54-летняя сумчанка. К женщине также пришел незнакомец, который рассказал, что ее сын находится в полиции за совершение ДТП с пострадавшими, и чтобы его не привлекли к уголовной ответственности, предложил «решить» этот вопрос за определенное денежное вознаграждение. Женщина передала ему три тысячи гривен и 400 долларов США, после чего позвонила сыну и поняла, что ее обманул обычный проходимец.

Работники полиции сегодня в рамках открытых уголовных производств по ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» ведут поиски злоумышленников и продолжают обращаться к гражданам и всех жителей области с просьбой, быть осторожными при общении с незнакомцами, не доверять телефонным собеседникам, не перечислять и не отдавать им денег, чтобы они не рассказывали. Всегда проверяйте информацию от малознакомых вам людей и просчитывайте возможные последствия, ведь по подобным схемам «работают» только мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.