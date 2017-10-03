В детском парке высадили ивы вместо спиленных (фото) В детском парке «Сказка» в Сумах появились новые декоративные ивы

Вокруг одного из озер детского парка, где недавно спилили ивы, высадили новые молодые деревья. Сейчас здесь можно насчитать 10 саженцев декоративных ив, пишет Трибуна.

Зеленых насаждений также добавили у входа в парк.

Напомним, что около двух недель назад в парке «Сказка» спилили более 10 деревьев, в том числе 5 ив вокруг озера. Это вызвало волну недовольства в соцсетях. Многие сумчан спрашивали: почему деревья только спиливают, а не высаживают.