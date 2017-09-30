Что подорожало на Сумщине в ноябре? В ноябре 2017 года индекс потребительских цен по области составил 100,8%, по Украине - 100,9%.

Среди продуктов питания наиболее существенно подорожали яйца - на 8,8%. В то же время, произошло повышение цен на молоко - на 5,9%, сало - на 3,6%, кисломолочную продукцию - на 3,5%, сметану - на 3,2%, масло - на 2,1%, овощи - на 1,8%, хлеб - на 1,6%, сыр и творог - на 1,3%. Вместе с тем снизились цены на крупы гречневые - на 8,9%, сахар - на 5,8%, картофель - на 3,0%, свинину - на 2,4%, мясо птицы - на 2,1%.

На потребительском рынке непродовольственных товаров и услуг в ноябре 2017 года произошел рост (цен) тарифов на канализацию и водоснабжение, отопление, ритуальные услуги, топливо и масла для автомобилей, услуги ресторанов и гостиниц, связи и нотариусов, сообщает главное управление статистики в Сумской области.