Индорхоккей: сборная Украины обыграла Голландию Сегодня, 14 декабря, в Голландии сборная Украины играла товарищеский матч против местной сборной.

Как сообщает директор МСК «Сумчанка» Ирина Харченко в Фейсбуке, наша команда победила со счетом 6:4. Голы забивали Юлия Шевченко - 3, Яна Ворушило, Оксана Пономаренко, Евгения Мороз.

В Голландии команда готовится к чемпионатам Европы и мира, которые пройдут в январе и феврале 2018 года.