Индорхоккей: сборная Украины обыграла Голландию

Как сообщает директор МСК «Сумчанка» Ирина Харченко в Фейсбуке, наша команда победила со счетом 6:4. Голы забивали Юлия Шевченко - 3, Яна Ворушило, Оксана Пономаренко, Евгения Мороз.
В Голландии команда готовится к чемпионатам Европы и мира, которые пройдут в январе и феврале 2018 года.
8-10 декабря в Шостке прошли игры чемпионата Украины по индорхоккею среди юниоров 2000-2001 годов рождения....
5-7 декабря в Сумах прошел чемпионат Украины по индорхоккею среди девушек 2001-2002 г.р....
С 23 по 26 ноября в санатории «Озерный» (Озеры, Гродненская область, Беларусь) прошел IV Международный турнир по индорхоккею «Озерные старты»...
22-24 ноября в Борисполе проходил первый тур чемпионата Украины по индорхоккею....
15-17 ноября в Сумах проходил XVI международный детский турнир по индорхоккею «Сумская осень» среди девушек и юношей 2005 г.р....