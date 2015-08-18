«Федорченко» угрожает не передать обманутым «Номаком» сумчанам квартиры из-за иска прокуратуры Пресс-служба прокуратуры Сумской области распространила пресс-релиз «По иску прокуратуры о взыскании в бюджет средств долевого участия и спекуляции на этом отдельных лиц».

Прокуратурой Сумской области в суд предъявлен иск об отмене решения исполкома Сумского городского совета, согласно которому ООО «СПКК «Федорченко» освобождено от уплаты паевых взносов на развитие инфраструктуры населенного пункта (ориентировочно на 26 млн грн). По мнению прокуратуры, данное решение противоречит интересам государства и территориальной громады г. Сумы.

Уплата паевых взносов - это обязанность застройщика. От уплаты средств долевого участия застройщик освобождается только в случаях, исчерпывающий перечень которых определяется законом.

Согласно условиям конкурса ООО «СПКК «Федорченко» обязался передать квартиры обманутым инвесторам ООО «Номак-Инвест» взамен на земельный участок и недострой «Номак-Инвеста». Об освобождении от уплаты паевых взносов в договоре не указано, поскольку это противоречит действующему законодательству.

Устные договоренности застройщика с органом местного самоуправления, противоречащие действующему законодательству, - не является основанием для освобождения от уплаты паевого участия.

Заявления застройщика, что обманутые инвесторы ООО «Номак-Инвест» не получают обещанные квартиры исключительно из-за указанного иска прокуратуры - безосновательны и не соответствуют действительности, а также могут быть расценены как попытки давления на прокуратуру.

При осуществлении исковой деятельности в интересах государства прокуратура руководствуется принципом равенства всех перед законом. При этом, как свидетельствуют многочисленные решения судов, именно органы местного самоуправления проявляют избирательный подход как при взыскании средств долевого участия с застройщиков, так и при принятии решений о предоставлении преимуществ и льгот некоторым субъектам хозяйствования.

Зато органами прокуратуры области принимаются меры по взысканию средств в бюджет по всем без исключения застройщикам. В настоящее время по решениям судов в бюджет взыскано около 4 млн грн обязательных платежей на развитие инфраструктуры города. Указанный факт исключает избирательность и политическую ангажированность в деятельности органов прокуратуры, говорится в сообщении.