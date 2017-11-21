Сумские копы побывали у кадетов Сумские патрульные напомнили кадетам о правилах безопасного поведения на каникулах.

На днях, патрульные посетили государственный лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» имени И. Харитоненко. Встречал инспекторов заполненный зал кадетов.

Перед зимними каникулами полицейские напомнили присутствующим о правилах безопасного поведения, привели статистику аварий и виды правонарушений, которые привели к этому, привели недавние случаи преступлений, совершенных несовершеннолетними. Также речь шла об административной и уголовной ответственности за совершение тех или иных правонарушений.

В конце встречи полицейские продемонстрировали тематические видеоматериалы, предоставили исчерпывающие ответы на вопросы присутствующих и сделали фото на память.