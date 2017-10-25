Суд взыскал с сумского завода больше 1 миллиона за выбросы Высший хозяйственный суд Украины обязал ДП «Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб» возместить убытки в размере более 1 млн. грн.

Завершилось судебное разбирательство дела в отношении дочернего предприятия «Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб» г. Сумы о возмещении вреда, причиненного нарушением законодательства об охране атмосферного воздуха, который проходил в судах различных инстанций более 3 лет. По результатам суда предприятие должно возместить убытки за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух без соответствующего разрешения. Убытки в размере 1 329 129 грн были рассчитаны на основании материалов плановой проверки соблюдения требований природоохранного законодательства, которая проводилась Госэкоинспекцией в 2014 году. В декабре 2017 года предприятием начато возмещение причиненного окружающей среде вреда частями согласно постановлению Хозяйственного суда Сумской области о рассрочке исполнения решения. Сумма первой уплаты составила 189 876 грн, сообщает пресс-служба ведомства.