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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:24587

Суд взыскал с сумского завода больше 1 миллиона за выбросы

Высший хозяйственный суд Украины обязал ДП «Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб» возместить убытки в размере более 1 млн. грн.

Завершилось судебное разбирательство дела в отношении дочернего предприятия «Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб» г. Сумы о возмещении вреда, причиненного нарушением законодательства об охране атмосферного воздуха, который проходил в судах различных инстанций более 3 лет. По результатам суда предприятие должно возместить убытки за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух без соответствующего разрешения. Убытки в размере 1 329 129 грн были рассчитаны на основании материалов плановой проверки соблюдения требований природоохранного законодательства, которая проводилась Госэкоинспекцией в 2014 году. В декабре 2017 года предприятием начато возмещение причиненного окружающей среде вреда частями согласно постановлению Хозяйственного суда Сумской области о рассрочке исполнения решения. Сумма первой уплаты составила 189 876 грн, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Госэкоинспекция
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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