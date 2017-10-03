Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:30447

Из-за нового фонтана в детском парке демонтировали 30-летних «бабочек»

В детском парке «Сказка» демонтируют несколько скульптурных элементов в виде «бабочек», «гусениц», которые были установлены еще в 1980-е годы.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил архитектор Владимир Быков.

«Отсутствие информации дает повод назвать это мелким вандализмом по-сумски... Или все-таки реставрация элементов благоустройства парка. Уже одно мозаичное панно «отреставрировали» до основания...» - прокомментировал он, намекая на демонтаж летней эстрады два года назад.

Ситуация прокомментировал директор КП «Сумыкоммунинвест» Олег Левченко, в ведении которого находится детский парк.

- Демонтируем, потому что как раз там будут проходить трубы к новому фонтану, - сообщил он. – После укладки труб планируем заняться благоустройством этой территории. Собираюсь выносить предложение на планово-бюджетную комиссию. Это замена мостиков, альтанки, другие элементы благоустройства, газоны и дорожки. Всего на 1,5 млн грн. Уже есть предварительный проект. Парку уже больше 30 лет, и нужно его обновлять. Те «бабочки» были уже даже опасны для детей.

Общество Детский парк
view counter

По тематике

В детском парке высадили ивы вместо спиленных (фото)
14.12.2017 16:50

В детском парке высадили ивы вместо спиленных (фото)

В детском парке «Сказка» в Сумах появились новые декоративные ивы...

В Сумах срубили ивы в детском парке
01.12.2017 13:32

В Сумах срубили ивы в детском парке

Сегодня, 1 декабря в детском парке «Сказка» срубили ивы вокруг одного из озер....

30.11.2017 16:52

В Сумах хотят реконструировать детский парк

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Замок в детском парке»...

05.10.2017 16:56

В Сумах никто не захотел участвовать в конкурсе на обновление детского парка

4 октября истек срок подачи эскизных работ по обновлению детского парка «Сказка» в Сумах....

03.10.2017 11:53

Городские власти подумают над восстановлением «сказочной» крепости

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Детский парк»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.