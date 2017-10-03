Из-за нового фонтана в детском парке демонтировали 30-летних «бабочек» В детском парке «Сказка» демонтируют несколько скульптурных элементов в виде «бабочек», «гусениц», которые были установлены еще в 1980-е годы.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил архитектор Владимир Быков.

«Отсутствие информации дает повод назвать это мелким вандализмом по-сумски... Или все-таки реставрация элементов благоустройства парка. Уже одно мозаичное панно «отреставрировали» до основания...» - прокомментировал он, намекая на демонтаж летней эстрады два года назад.

Ситуация прокомментировал директор КП «Сумыкоммунинвест» Олег Левченко, в ведении которого находится детский парк.

- Демонтируем, потому что как раз там будут проходить трубы к новому фонтану, - сообщил он. – После укладки труб планируем заняться благоустройством этой территории. Собираюсь выносить предложение на планово-бюджетную комиссию. Это замена мостиков, альтанки, другие элементы благоустройства, газоны и дорожки. Всего на 1,5 млн грн. Уже есть предварительный проект. Парку уже больше 30 лет, и нужно его обновлять. Те «бабочки» были уже даже опасны для детей.