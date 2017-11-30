Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий

Спасатели предупреждают: будьте осторожны, особенно во время управления автомобилем и пребывания на улице.
По прогнозу Укргидрометцентра, 18 декабря в Сумской области сложные погодные условия....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью 13 декабря по г. Сумі и области ожидается туман, видимость 200-500 м, в...
Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...