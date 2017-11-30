Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий По данным Укргидрометцентра, 19 декабря на дорогах Сумщины гололедица, ночью и утром в Сумской области порывы ветра 15-18 м/с, метели.

Спасатели предупреждают: будьте осторожны, особенно во время управления автомобилем и пребывания на улице.