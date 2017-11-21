Сумские гандболистки добыли еще одно очко в высшей лиге 15-16 декабря состоялись перенесенные матчи 1-го тура чемпионата Украины по гандболу среди женских команд высшей лиги.

ГК «СумГУ» играл в Хмельницком с местной «Хмельничанкой». Первую игру наши девушки проиграли 29:37, в во второй добыли ничью 28:28, заработав таким образом первые очки на выезде.

В других матчах уикенда столичная «ДЮСШ-4» дважды разгромила «Южную Пальмиру» из Одессы 47:23 и 46:19.

После 12 игр в активе сумчанок 5 очков и пятое из семи место в турнирной таблице.