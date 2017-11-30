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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Ромнах спасатели тушили летнюю кухню

Укрощая пожар в летней кухне, пожарные спасли от уничтожения жилой дом и сарай.

19 декабря в 20:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре летней кухни по адресу: г. Ромны, ул. Киевская. Звонила хозяйка, которая увидела дым, который шел из-под кровли здания.

На место вызова прибыл дежурный караул 14-й государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, загорелось перекрытие кухни, и огонь угрожал перекинуться на расположенные рядом с обеих сторон хозяйственную постройку и жилой дом.

В 21:09 спасатели локализовали возгорание и предотвратили опасность от соседних зданий. В 21:32 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Огонь лишь успел повредить перекрытия летней кухни на площади 8 кв. м.

По предварительным выводам специалистов, причиной возгорания нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Как свидетельствует статистика, с похолоданием данная причина фиксируется в большинстве пожаров. Поэтому спасатели в очередной раз подчеркивают: обогревая дом, следите за состоянием печей и дымоходов. Не забывайте чистить сажу. Не собирайте вблизи и не сушите на печи горючие предметы. Ни в коем случае не разводите огонь бензином, другими легковоспламеняющимися жидкостями и не оставляйте обогревательные приборы без присмотра.

Общество Пожар Ромны
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