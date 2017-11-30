Пожарные спасли ребенка, закрывшегося на балконе В Конотопе спасатели попали в помещение, в котором ребенок закрылась на балконе квартиры.

19 декабря в 15:52 в Службу спасения «101» г. Конотоп поступило сообщение о необходимости открытия входной двери одной из квартир 5-этажного жилого дома по ул. Братьев Лузанов, на балконе которой находилась ребенок, который самостоятельно не мог попасть в квартиру.

Как выяснилось, на линию экстренного вызова «101» позвонила бабушка ребенка, которая не могла попасть в квартиру. На место вызова прибыло отделение 12-й Государственной пожарно-спасательной части. Поскольку дверь в квартиру были закрыты изнутри, спасатели с помощью шанцевого инструмента, попали в квартиру, которая находилась на четвертом этаже.

Специалисты службы спасения, открыв балконную дверь, передали ребенка бабушке, которая поблагодарила спасателей за вовремя оказанную помощь.

Всего для оказания помощи привлекались 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба ведомства.