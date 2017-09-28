Мэр Сум в лидерах по зарплате по Украине

Как посчитала Украинская правда, у мэра Сум Александра Лысенко зарплата в 2016 году составила 328 691 грн в год. Больше только у мэров Запорожья Владимира Буряка – 385 719 грн и Львова Андрея Садового – 371 714 грн.
По уровню превышения мэрской зарплаты над средней по городу наш мэр также в тройке лидеров - его доход превышает среднесумской в 6,47 раз. Столько же у Садового. Больше только у мэра Тернополя Сергея Надала - в 6,62 раза (его зарплата 321 324 грн).
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