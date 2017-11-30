За взятку в 1,2 млн арбитражному управляющему выписали штраф в 17 тысяч и лишили работы Апелляционный суд запретил арбитражному управляющему заниматься профессиональной деятельностью.

Речь идет об арбитражном управляющем - ликвидаторе предприятия-банкрота ООО «Силикатобетон», который был обвинен в принятии взятки на сумму 1,2 миллиона гривен.

Как следует из материалов уголовного производства, лицо, осуществляя профессиональную деятельность по предоставлению публичных услуг, принял обещание получить для себя неправомерную выгоду в обмен на беспрепятственную реализацию неподвижно имущества. Сумма взятки – 55 000 долларов США, что по курсу Национального банка Украины на момент совершения преступления составляло 1 225 432,17 грн. Решением Заречного районного суда г. Сумы мужчина был признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368-4 Уголовного кодекса Украины (Подкуп лица, предоставляющего публичные услуги), и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 17 000 гривен.

С таким решением не согласилась сторона обвинения и подала апелляционную жалобу, в которой просила отменить приговор суда в связи с его мягкостью и принять новый, которым кроме того, что признать обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368-4 УК, назначить наказание в виде штрафа в 17 000 гривен еще и назначить дополнительное наказание, а именно лишить права заниматься профессиональной деятельностью сроком на 2 года.

Коллегия судей Апелляционного суда Сумской области, рассмотрев апелляционную жалобу, ее удовлетворила. Исходила из того, что суд необоснованно применил к обвиняемому положения ст. 69 УК и освободил его от дополнительного наказания, предусмотренного статьей обвинения. Поскольку нормы этой статьи не применяются в отношении лиц, осужденных за коррупционные преступления, сообщает пресс-служба суда.