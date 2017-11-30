Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:00557

В Сумах поймали воровок-гастролерш

Две жительницы Кривого Рога «специализировались» на кражах денег у одиноких пенсионеров. Чтобы попасть в квартиры пожилых людей, последние придумывали разные истории, в частности, предлагали приобрести у них дешевые продукты питания.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на предупреждение мошенничества и краж, оперативные работники Сумского отдела полиции разоблачили группу из четырех жителей города Кривой Рог, отдельные члены которой подозреваются в совершении краж из домов престарелых. Установлено, что в течение нескольких месяцев, мужчина-водитель и трое женщин, передвигаясь на автомобиле «Шевроле» серебристого цвета, побывали почти во всех областях Украины.

В Сумы приехали не впервые. Так, находясь здесь летом, двое злоумышленниц обманным путем, предложили двум пожилым женщинам приобрести у них дешевый мед, и под этим предлогом попали в чужие дома. Пока хозяйки доставали из тайников деньги, чтобы рассчитаться за товар, прибывшие замечали место хранения денег. А потом одна из женщин внезапно просилась зайти в туалет или найти таблетку от головной боли, таким образом отвлекая хозяйку, а другая быстро совершала кражу денег из тайника. За время своего последнего пребывания в Сумах злоумышленницы совершили по меньшей мере две кражи денег у пенсионеров, в одном случае завладев тремя тысячами гривен, а в другом - четырнадцатью.

Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начала следствие. Санкция статьи за кражу, соединенную с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Правоохранители начали проверку подозреваемых на причастность к подобным преступлениям на территории Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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