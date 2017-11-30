На Сумщине на пожаре травмировался пенсионер

На место вызова направили местную пожарную команду из соседнего села и отделения дежурного караула 14-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра.
Как было установлено, огонь охватил кровлю и перекрытие сарая. Осложняло ситуацию захламленность чердака горючими домашними вещами. Также для обеспечения бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось направлять дозаправляться от водонапорной башни, расположенной в 500 м от места пожара.
В 12:05 совместными усилиями пожарных удалось локализовать возгорание и предотвратить перекидывание огня на расположенный рядом жилой дом. В 13:28 пожар был ликвидирован.
В результате пожара пострадал пожилой мужчина, который жил по данному адресу. Его с ожогами тела бригада экстренной медицинской помощи доставила в центральную районную больницу.
Огнем уничтожена кровля и перекрытие на площади около 18 кв. м.
По предварительным выводам специалистов, причиной возгорания нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Как свидетельствует статистика, с похолоданием данная причина фиксируется в большинстве пожаров. Поэтому спасатели в очередной раз подчеркивают: обогревая дом, следите за состоянием печей и дымоходов. Не забывайте чистить сажу. Не собирайте вблизи и не сушите на печи горючие предметы. Ни в коем случае не разводите огонь бензином, другими легковоспламеняющимися жидкостями и не оставляйте обогревательные приборы без присмотра.
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