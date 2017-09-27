Первая сессия городского совета в следующем году состоится в конце января

На рассмотрение народных избранников будут выноситься вопросы о расходовании средств резервного фонда городского бюджета, коммунальной собственности и приватизации, земельных отношений и градостроительства.
Депутатов ждут в сессионном зале Дома советов, на площади Независимости, 2, в среду, 31 января, в 9:00.
Сегодня. 14 декабря, прошла внеочередная сессия Сумского горсовета, посвященная едиснвтенному вопросу «О критической ситуации в поставках природного газа населению города»....
Сегодня, 14 декабря, проходит внеочередная сессия Сумского горсовета....
Сегодня, 14 декабря, в Сумах проходит внеочередная сессия городского совета....
14 декабря состоится внеочередная сессия Сумского городского совета....
Сегодня, 27 сентября, на сессии Сумского горсовета будут рассматриваться вопросы о переформатировании исполкома и увеличении числа заместителей городского головы....