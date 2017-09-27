Первая сессия городского совета в следующем году состоится в конце января Мэр Сум Александр Лысенко подписал распоряжение «О созыве очередной сессии Сумского городского совета VII созыва 31 января 2018 года».

На рассмотрение народных избранников будут выноситься вопросы о расходовании средств резервного фонда городского бюджета, коммунальной собственности и приватизации, земельных отношений и градостроительства.

Депутатов ждут в сессионном зале Дома советов, на площади Независимости, 2, в среду, 31 января, в 9:00.