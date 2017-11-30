В Сумах презентовали книгу о великом Голубничем 22 декабря в манеже СумГУ прошла презентация книги Александра Вертиля «Владимир Голубничий: 20 километров до триумфа».

Презентация состоялась накануне всеукраинских соревнований по спортивной ходьбе в честь двукратного олимпийского чемпиона В. Голубничего. В ней приняли участие представители команд и участники соревнований, а также почетные гости: проректор СумГУ Брижатый А.В., двукратный олимпийский чемпион по гребле Александр Шапаренко, депутат Сумского облсовета Николай Березин и автор книги Александр Вертиль. Сам виновник торжества, сославшись на плохое самочувствие, не пришел на презентацию. Напомним: год назад В.Голубничий перенес инсульт, после чего долго лечился.

Книга издана тиражом 1200 экземпляров на средства областного бюджета – 200 тыс. грн. Ее передадут в библиотеки и школы области, друзьям В.Голубничего и будут дарить в качестве призов поебдителям соревнований на его призы.