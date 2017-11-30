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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:30204

В Сумах презентовали книгу о великом Голубничем

22 декабря в манеже СумГУ прошла презентация книги Александра Вертиля «Владимир Голубничий: 20 километров до триумфа».

Презентация состоялась накануне всеукраинских соревнований по спортивной ходьбе в честь двукратного олимпийского чемпиона В. Голубничего. В ней приняли участие представители команд и участники соревнований, а также почетные гости: проректор СумГУ Брижатый А.В., двукратный олимпийский чемпион по гребле Александр Шапаренко, депутат Сумского облсовета Николай Березин и автор книги Александр Вертиль. Сам виновник торжества, сославшись на плохое самочувствие, не пришел на презентацию. Напомним: год назад В.Голубничий перенес инсульт, после чего долго лечился.

Книга издана тиражом 1200 экземпляров на средства областного бюджета – 200 тыс. грн. Ее передадут в библиотеки и школы области, друзьям В.Голубничего и будут дарить в качестве призов поебдителям соревнований на его призы.

Спорт Владимир Голубничий Презентация книги
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«Кто наш папа, чувак?» Лоуренс Шер (США, 2017)
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20:55 – 50 грн.
«Джуманджи: Зов джунглей» Джейк Кэздан (США, 2017)
«Джуманджи: Зов джунглей» Джейк Кэздан (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 14:20 – 45 грн. 18:40 – 50 грн.
«Полуночный человек» Трэвис Заривны (США, Канада, 2017)
«Полуночный человек» Трэвис Заривны (США, Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 21:00 23:45
«Звёздные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон (США, 2017)
«Звёздные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон (США, 2017)
Кино Дружба
14-20- 45 грн. 21-00 - 50 грн.
«Киборги» Ахтем Сейтаблаев (Украина, 2017)
«Киборги» Ахтем Сейтаблаев (Украина, 2017)
Кино Космос
14:30 – 40 грн. 18:30 – 50 грн.
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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