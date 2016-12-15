Огонь Мира привезли в Сумы Лампадки с огнем из Вифлеема раздавали всем желающим на площади Независимости 24 декабря.

Огонь сначала преодолел путь из Вифлеема в Вену. Оттуда представители пластунских организаций мира забрали его в свои регионы. В Украине огоньки Мира уже раздали во Львове, Киеве, Днепре, Харькове и Бахмуте, рассказала глава Сумского пластунского центра Ирина Березенко, пишет Спецкор.

«Каждый человек, который перед Рождеством находится не со своей семьей, должен чувствовать семейный уют и тепло. И вот скауты из Австрии придумали такую акцию по распространению Вифлеемского огня. И действует она еще с 1986 года», - рассказала она.

В Сумах Огонь Мира, кроме центральной площади, уже раздавали в Воскресенской церкви. Далее пластуны планируют посетить воинские части, детские дома и больницы, чтобы оставить там частицу Вифлеемского огня, а вместе с ним и частичку душевного тепла.