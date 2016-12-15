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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:17184

Огонь Мира привезли в Сумы

Лампадки с огнем из Вифлеема раздавали всем желающим на площади Независимости 24 декабря.

Огонь сначала преодолел путь из Вифлеема в Вену. Оттуда представители пластунских организаций мира забрали его в свои регионы. В Украине огоньки Мира уже раздали во Львове, Киеве, Днепре, Харькове и Бахмуте, рассказала глава Сумского пластунского центра Ирина Березенко, пишет Спецкор.

«Каждый человек, который перед Рождеством находится не со своей семьей, должен чувствовать семейный уют и тепло. И вот скауты из Австрии придумали такую акцию по распространению Вифлеемского огня. И действует она еще с 1986 года», - рассказала она.

В Сумах Огонь Мира, кроме центральной площади, уже раздавали в Воскресенской церкви. Далее пластуны планируют посетить воинские части, детские дома и больницы, чтобы оставить там частицу Вифлеемского огня, а вместе с ним и частичку душевного тепла.

Общество Вифлеемский огонь
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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