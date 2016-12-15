Огонь Мира привезли в Сумы

Огонь сначала преодолел путь из Вифлеема в Вену. Оттуда представители пластунских организаций мира забрали его в свои регионы. В Украине огоньки Мира уже раздали во Львове, Киеве, Днепре, Харькове и Бахмуте, рассказала глава Сумского пластунского центра Ирина Березенко, пишет Спецкор.
«Каждый человек, который перед Рождеством находится не со своей семьей, должен чувствовать семейный уют и тепло. И вот скауты из Австрии придумали такую акцию по распространению Вифлеемского огня. И действует она еще с 1986 года», - рассказала она.
В Сумах Огонь Мира, кроме центральной площади, уже раздавали в Воскресенской церкви. Далее пластуны планируют посетить воинские части, детские дома и больницы, чтобы оставить там частицу Вифлеемского огня, а вместе с ним и частичку душевного тепла.
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