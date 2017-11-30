Мошенник обманул шосткинца на 9 тысяч Правоохранители Шостки устанавливают личность афериста, который под предлогом доставки автозапчасти из Польши обманом завладел немалой суммой средств 56-летнего жителя Шостки.

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился 56-летний местный житель. Мужчина рассказал правоохранителям, что неизвестный обманул его на сумму около 9000 гривен.

По словам заявителя, ему необходимо было приобрести бампер на автомобиль, и он искал подходящие объявления в Интернете. Обзвонил многих продавцов, но нужного товара так и не нашел. Впрочем, через несколько дней ему позвонил незнакомец и сам предложил бампер по очень выгодной цене.

Как выяснилось, деталь оказалась не от той марки автомобиля, но продавец предложил альтернативу. Якобы он нашел подходящую в Польше, но заказ требует предоплаты, 4000 гривен. Мужчина согласился и перечислил нужную сумму на указанный номер банковской карточки.

Через несколько дней продавец снова позвонил заказчику и рассказал, что бампер уже в нашей стране и нужно перечислить оставшуюся сумму. Как только деньги поступят на счет, он отправит его перевозчиком адресату.

Ничего не подозревая, потерпевший перечислил на тот же номер банковской карточки еще 4625 гривен. Посылку он так и не получил, а когда сам связался с продавцом - тот посмеялся над ним и открыто рассказал о своем обмане.

Сейчас правоохранители проводят розыскные мероприятия по установлению и задержанию афериста. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество».

Работники полиции снова предостерегают граждан от лишнего доверия, и просят быть предельно внимательными при покупке или продаже товара в сети Интернет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.