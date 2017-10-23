За 2017 год не успели сделать два проекта по общественному бюджету 13 из 15 проектов были выполнены в 2017 году.

Сегодня, 26 декабря, сумские чиновники отчитались на аппаратном совещании о выполнении работ по объектам, которые финансировались в рамках партиципаторного (общественного) бюджета.

- У управления капитального строительства было 6 объектов, - доложил начальник УКСа Виталий Шилов. – На 5 объектах в полном объеме были выполнены строительные работы. Мы сделали объект по Добровольной, на Кондратьева, на пр. Шевченко, на Барановке и на Ковпака. Также было получено письменное обязательство от подрядных организаций, что по весне они наведут порядок со всем, что связано с благоустройством. Шестой объект это мини-футбольное поле и площадка для бадминтона в парке «Сказка» был перенесен на 2018 год. Здесь не наша вина, там не было окончательно определено расположение земельного участка.

- У департамента инфраструктуры было 7 объектов, - поднялся директор департамента Григорий Яременко. – Все объекты завершены и готовы к эксплуатации.

- У нас было два проекта в этом году, - встала директор Агенции промоции «Сумы» Людмила Фесенко. – Это 3D-экскурсия городом Сумы и информационно-туристические таблички. Экскурсия выполнена в полном объеме, она есть на трех сайтах. По табличкам есть макет, они напечатаны и теперь нужно согласование по монтажу этих табличек.

- А на следующий год уже все готовы? – спросил мэр Сум Александр Лысенко. – У вас конкурс уже прошел?

- Сейчас подсчитываем результаты голосования, - ответил секретарь сумского горсовета Андрей Баранов. – И буквально на днях проведем координационный совет и огласим результаты.

- Хорошо. Вы знаете, что мы 9 миллионов запланировали на следующий год. Если в этом году было 5, то в следующем 9. Я прошу вас внимательно следить за выполнением этих проектов.