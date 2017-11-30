Спасатели освободили из снежного заноса легковушку 25 декабря в 4:52 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в г. Тростянец в снежный занос на обочине попал легковой автомобиль «Chevrolet».

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 24-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на вызов, спасатели с помощью пожарного автомобиля повышенной проходимости освободили легковушку из снежного заноса и с помощью буксировочного троса доставили до безопасного участка пути. В салоне освобожденного транспортного средства находились 4 человека, медицинская помощь им не понадобилась.

Всего к спасательной операции были привлечены 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники.