Спасатели освободили из снежного заноса легковушку

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 24-й Государственной пожарно-спасательной части.
Прибыв на вызов, спасатели с помощью пожарного автомобиля повышенной проходимости освободили легковушку из снежного заноса и с помощью буксировочного троса доставили до безопасного участка пути. В салоне освобожденного транспортного средства находились 4 человека, медицинская помощь им не понадобилась.
Всего к спасательной операции были привлечены 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники.
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