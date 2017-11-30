Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:40274

Спасатели освободили из снежного заноса легковушку

25 декабря в 4:52 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в г. Тростянец в снежный занос на обочине попал легковой автомобиль «Chevrolet».

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 24-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на вызов, спасатели с помощью пожарного автомобиля повышенной проходимости освободили легковушку из снежного заноса и с помощью буксировочного троса доставили до безопасного участка пути. В салоне освобожденного транспортного средства находились 4 человека, медицинская помощь им не понадобилась.

Всего к спасательной операции были привлечены 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники.

Общество Снежный занос Спасатели Тростянец
view counter

По тематике

В Тростянце похоронили погибшего в АТО десантника
23.12.2017 18:17

В Тростянце похоронили погибшего в АТО десантника

35-летнего Алексея Орихивского похоронили на центральном кладбище города Тростянец....

В Сумах детей-инвалидов обучали безопасному поведению во время новогодних праздников
22.12.2017 15:45

В Сумах детей-инвалидов обучали безопасному поведению во время новогодних праздников

В Сумах спасатели вместе с волонтерами обучали детей с особыми потребностями безопасному поведению во время новогодних празднований....

22.12.2017 14:09

Завтра в Тростянце похоронят героя АТО

Церемония прощания с Орихивским Алексеем Владимировичем - воином АТО, погибшим в Авдеевке от пули снайпера в ночь с 20 на...

22.12.2017 14:04

Спасатели предупреждают о правилах пожарной безопасности на корпоративах

Приближаются новогодние праздники, и почти в каждом учреждении состоятся праздничные мероприятия с большим количеством людей....

20.12.2017 13:00

Пожарные спасли ребенка, закрывшегося на балконе

В Конотопе спасатели попали в помещение, в котором ребенок закрылся на балконе квартиры....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
Кино Космос
12:15 – 40 грн. 16:40 – 45 грн.
«Новизна» Дрейк Доримус (США, 2017)
«Новизна» Дрейк Доримус (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00
«Кто наш папа, чувак?» Лоуренс Шер (США, 2017)
«Кто наш папа, чувак?» Лоуренс Шер (США, 2017)
Кино Космос
20:55 – 50 грн.
«Джуманджи: Зов джунглей» Джейк Кэздан (США, 2017)
«Джуманджи: Зов джунглей» Джейк Кэздан (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 14:20 – 45 грн. 18:40 – 50 грн.
«Полуночный человек» Трэвис Заривны (США, Канада, 2017)
«Полуночный человек» Трэвис Заривны (США, Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 21:00 23:45
«Звёздные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон (США, 2017)
«Звёздные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон (США, 2017)
Кино Дружба
14-20- 45 грн. 21-00 - 50 грн.
«Киборги» Ахтем Сейтаблаев (Украина, 2017)
«Киборги» Ахтем Сейтаблаев (Украина, 2017)
Кино Космос
14:30 – 40 грн. 18:30 – 50 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.