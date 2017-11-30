На Сумщине СБУ блокировала контрабанду товаров на 6 миллионов гривен

Часть из них злоумышленники контрабандным путем ввезли в Украину, а другую таким же незаконным способом пытались переместить в Россию.
Правоохранители установили, что на одном из автомобилей злоумышленники вне таможенного контроля ввезли в Украину с территории РФ груз контрафактных биологически активных добавок. На трех других грузовиках дельцы пытались незаконно вывезти в Россию товары широкого потребления, в частности одежду, продукты питания, среди которых - сыры иностранного производства.
Изъятая продукция отправлена на исследование.
Продолжаются соответствующие мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к противоправным действиям.
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