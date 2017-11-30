Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:26244

На Сумщине СБУ блокировала контрабанду товаров на 6 миллионов гривен

Сотрудники управления Службы безопасности Украины в Сумской области совместно с пограничниками задержали в Краснопольском районе четыре грузовика с промышленными и продуктовыми товарами на сумму почти 6 млн грн.

Часть из них злоумышленники контрабандным путем ввезли в Украину, а другую таким же незаконным способом пытались переместить в Россию.

Правоохранители установили, что на одном из автомобилей злоумышленники вне таможенного контроля ввезли в Украину с территории РФ груз контрафактных биологически активных добавок. На трех других грузовиках дельцы пытались незаконно вывезти в Россию товары широкого потребления, в частности одежду, продукты питания, среди которых - сыры иностранного производства.

Изъятая продукция отправлена на исследование.

Продолжаются соответствующие мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к противоправным действиям.

Право Граница контрабанда Краснопольский район Пограничники СБУ
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