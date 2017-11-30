Городские власти дали очередную отписку по транспортной петиции Получила ответ городских властей электронная петиция «Крайне необходим маршрут движения общественного транспорта с ул. Прокофьева через ул. Петропавловская».

«Уважаемая власть!!! Вы являетесь представителями жителей города Сумы! Большая просьба к Вам - как к управленцам и исполнителям города Сумы! По мнению жителей ул. Прокофьева - очень несовершенна ветвь движения по маршруту с ул. Прокофьева на ул. Петропавловская! Большая к Вам просьба рассмотреть нашу петицию и продумать маршрут движения именно по направления ул. Прокофева - ул. Петропавловская!!!

Дальнейшее направление движения может быть разный - по усмотрению отдела логистики! Считаю, что продумать полезный маршрут можно, но только чтобы он проходил через ул. Прокофьева дальше на ул. Петропавловская и далее на любой конечный маршрут.

Спасибо Вам за понимание и уважение к нам!!!!», - писал автор петиции Будко Юрий Иванович.

Ответ на электронную петицию:

«Существующая схема движения городского пассажирского транспорта утверждена решением исполнительного комитета Сумского городского совета от 21.06.2016 № 332 «Об организации перевозки пассажиров на постоянных городских автобусных маршрутах г.Сумы» (с изменениями) и сочетает в себе такие важные составляющие процесса перевозок как безопасность перевозок и экономическая обоснованность. При разработке существующей схемы пассажирских перевозок по г. Сумы было проведено изучение пассажиропотоков с учетом миграции к местам работы, учебы, государственным учреждениям и т.д. в течение дня, определено необходимое количество маршрутов и выбрано оптимальное количество транспорта на маршрутах, которое дает возможность безопасно и безубыточно осуществлять перевозки. Также следует заметить, что существующая транспортная схема является сбалансированной и необоснованные изменения могут привести к непрогнозируемым изменениям на других маршрутах. При этом необходимо отметить, что схема движения городского пассажирского транспорта основывается на результатах изучения пассажиропотоков в городском сообщении и с учетом предложений и замечаний физических и юридических лиц.

Данная схема движения введена после проведения в текущем году конкурса на перевозку пассажиров. С целью улучшения обслуживания пассажиров, перед проведением конкурса по перевозке пассажиров, была проведена корректировка схемы движения городского пассажирского транспорта специалистами Харьковского автомобильно-дорожного университета с помощью программного продукта VISUM, который дает возможность рассчитывать количественные показатели работы городского общественного транспорта и показатели качества обслуживания пассажиров. То есть, утвержденные городские маршруты в полном объеме соответствуют требованиям действующих нормативно-правовых актов, потребностям перевозчиков и пассажиров.

Следует заметить, что ул. Прокофьева имеет соединение с ул. Петропавловской автобусным маршрутом №52 «Ковпака - Прокофьева»; маршрут № 17А «Роменская - Химгородок» также проходит по ул. 20 лет Победы в начале ул. Петропавловской».