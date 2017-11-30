В Сумах состоялся открытый кубок по судомодельному спорту

Соревнования проходят второй год подряд и собирают лучших спортсменов со всей Украины.
Участие в Кубке приняли 8 команд из Днепра, Харькова, Кременчуга, Сум, Полтавы, Киева, Херсона и Глухова. Взрослые и юниоры соревновались в классах моделей Eco mini, Eco mini team, FSR / E, Mini mono.
Команда СумГУ завоевала «серебро» в классах Eco mini (юниоры) - студентка факультета ЭЛИТ Руденко Евгения, Eco mini team (юниоры) - Руденко Евгения, Дудник Алексей, Терещенко Никита.
Руденко Евгении вручили удостоверение мастера спорта международного класса по добытое 2 место на Чемпионате мира по судомодельному спорту.
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