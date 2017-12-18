132 сообщения проработали сумские копы за Новогоднюю ночь Сумские патрульные обеспечили охрану общественного порядка в местах значительного скопления людей и массовых мероприятий, провели почти 50 профилактических бесед.

Наиболее распространенными сообщениями в полицию стали - обращение информационного характера, семейные ссоры и конфликты, однако не обходилось без сообщений о драках и хулиганских действиях.

К тому же патрульные раскрыли грабеж и зафиксировали факт управления транспортным средством несовершеннолетней девушкой в состоянии алкогольного опьянения.