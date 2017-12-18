132 сообщения проработали сумские копы за Новогоднюю ночь

Наиболее распространенными сообщениями в полицию стали - обращение информационного характера, семейные ссоры и конфликты, однако не обходилось без сообщений о драках и хулиганских действиях.
К тому же патрульные раскрыли грабеж и зафиксировали факт управления транспортным средством несовершеннолетней девушкой в состоянии алкогольного опьянения.
Заявки на участие в конкурсе принимаются на официальном сайте патрульной полиции....
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