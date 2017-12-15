Сумские пограничники не выпустили в Россию старинную энциклопедию Украинец пытался вывезти в Россию «Большую Энциклопедию» 1896 года издательства.

В пункте пропуска «Великая Писаревка» сотрудники Госпогранслужбы совместно с работниками таможни пресекли попытку вывоза из Украины коллекции книг конца XIX века.

Во время проверки автомобиля марки «BMW X5» словацкой регистрации, которым выезжал в Россию наш соотечественник, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства среди прочего обнаружил 20 томов «Большой Энциклопедии» 1896 года издательства.

Коллекция книг передана для проведения экспертизы на предмет культурной или исторической ценности. На правонарушителя составлены соответствующие процессуальные материалы.