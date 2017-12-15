Сумские пограничники не выпустили в Россию старинную энциклопедию

В пункте пропуска «Великая Писаревка» сотрудники Госпогранслужбы совместно с работниками таможни пресекли попытку вывоза из Украины коллекции книг конца XIX века.
Во время проверки автомобиля марки «BMW X5» словацкой регистрации, которым выезжал в Россию наш соотечественник, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства среди прочего обнаружил 20 томов «Большой Энциклопедии» 1896 года издательства.
Коллекция книг передана для проведения экспертизы на предмет культурной или исторической ценности. На правонарушителя составлены соответствующие процессуальные материалы.
С 1 января 2018 года в 157 международных пунктах пропуска в полном объеме заработает биометрический контроль для граждан 70 стран,...
25 декабря пограничники Сумского отряда предотвратили попытку незаконного пересечения границы транспортным средством в пункте пропуска «Бачевск»....
Сотрудники управления Службы безопасности Украины в Сумской области совместно с пограничниками задержали в Краснопольском районе четыре грузовика с промышленными и...
Вечером 21 декабря военнослужащие мобильного подразделения Сумского отряда совместно с оперативными сотрудниками Госпогранслужбы предотвратили незаконное перемещение через границу товаров неизвестного...
Сегодня, 15 декабря, в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда задержали нашего соотечественника, который находится в розыске....