Часть Шостки осталась без тепла

Такую новость сообщил депутат Шосткинского городского совета Олег Романовский, пишет Шостка.info.
По его данным, «Шостка-тепло», якобы, задолжало за газ компании «Нафтогаз України».
«До речі це єдине підприємство по області, якому не погодили ліміт газу (в них завжди якісь проблеми). Але, вибачте, це все відбувається серед зими!!! Чому прості люди повинні бути розмінною монетою в брудній грі монополістів?», — написал на своей странице в Фейсбуке депутат горсовета.
Как стало известно Шостка.INFO, завтра, 3 января, мэр Николай Нога отправляется в Киев для урегулирования ситуации.
Сегодня, 29 декабря, в 14:05 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....
На сегодняшней сессии городского совета представитель Радикальной партии Владимир Руженко проинформировал о том, что в избирательном округе, который за ним...
Дорожно-транспортная авария произошла 25 декабря, около 7 часов утра, по улице Воронежской в Шостке....
26 декабря в Шостке пропал 15-летний житель Кролевецкого района, лечившийся в детском противотуберкулезном санатории «Полесье» в Шостке....
3,5 тонны воды понадобилось, чтобы потушить пожар в гаражах по ул. Депутатской в Шостке....