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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:33242

Часть Шостки осталась без тепла

В домах, которые отапливает предприятие «Шостка-тепло», нет тепла.

Такую новость сообщил депутат Шосткинского городского совета Олег Романовский, пишет Шостка.info.

По его данным, «Шостка-тепло», якобы, задолжало за газ компании «Нафтогаз України».

«До речі це єдине підприємство по області, якому не погодили ліміт газу (в них завжди якісь проблеми). Але, вибачте, це все відбувається серед зими!!! Чому прості люди повинні бути розмінною монетою в брудній грі монополістів?», — написал на своей странице в Фейсбуке депутат горсовета.

Как стало известно Шостка.INFO, завтра, 3 января, мэр Николай Нога отправляется в Киев для урегулирования ситуации.

Общество Отопление Шостка
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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