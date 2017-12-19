Ремонту дороги к школе мешают устаревшие трубы Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Ремонт дороги до 9-й школы».

«Ремонт дороги до 9-й школы, а также оборудования пешеходной дорожки», - лаконично писал автор петиции Скороход Владислав Анатольевич. Его обращение поддержали 255 сумчан.

Ответ на электронную петицию:

«На ваш петицию о необходимости проведения капитального ремонта дороги и пешеходной дорожки к 9-й школы сообщаем, что управлением капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета в 2016 году разработана проектно-сметная документация, проведена ее экспертиза и тендер на закупку работ за государственные средства по объекту: «Капитальный ремонт дороги по ул. Даргомыжского» и 23.11.2016 заключен договор с подрядной организацией КП «Дорремстрой» Сумского городского совета, но строительные работы выполнены частично в связи с изношенностью внешних инженерных сетей водоснабжения и водоотведения.

После выполнения работ КП «Горводоканал» СГС по замене наружных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, работы по капитальному ремонту дороги по ул. Даргомыжского будут выполнены в полном объеме».