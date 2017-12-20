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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:55122

Полиция Сумщины раскрыла 11 краж за сутки

В текущем году полицейские уже раскрыли 23 кражи чужого имущества, 11 из которых - за прошедшие сутки.

Так, три кражи раскрыли ахтырские полицейские, среди которых: кража телевизора из нежилого дома 43-летним жителем одного из сел района, похищение велосипеда 30-летним односельчанином потерпевшей, а также присвоение другим 30-летним ахтырчанином из автомобиля потерпевшего нескольких приборов и запчастей из цветного металла.

По две кражи раскрыли полицейские Сумского района и областного центра. Сразу трое односельчан, один 27 и двое 23 лет, «погорели» на похищении металлической трубы с территории местной базы отдыха. Своими действиями приятели нанесли ущерб организации на общую сумму около 3000 гривен. А 30-летний житель Сумского района «попался» на похищении брезента и листов шифера из дачного дома. В свою очередь, сумские правоохранители раскрыли кражу 13 комплектов спортивной одежды из частного автомобиля и похищение личных вещей из гаража в одном из гаражных кооперативов города. Злоумышленниками оказались местные жители 40 и 62 лет.

Еще четырех «любителей чужого имущества» разоблачили полицейские Роменского, Ямпольского, Краснопольского и Шосткинского районов. «Добычей» злоумышленников стали два мобильных телефона, металлические изделия и личные вещи потерпевших.

По всем данным фактам в полиции открыты соответствующие уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, в рамках которых правоохранители проверят всех подозреваемых на причастность к другим подобным имущественных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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