Пограничный пес нашел гранаты В пункте пропуска Катериновка на украинско-российской границе служебная собака пограничников обнаружила спрятанные в автомобиле гранаты.

Согласно сообщению госпогранслужбы, на границе был остановлен автомобиль Volkswagen украинской регистрации, в ходе проверки которого под левым передним крылом был обнаружен неизвестный пакет.

Взрывотехниками полиции было установлено, что в пакете находились 2 гранаты РГД-5 и отдельно 2 запала к ним.