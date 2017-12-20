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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:41206

Пограничный пес нашел гранаты

В пункте пропуска Катериновка на украинско-российской границе служебная собака пограничников обнаружила спрятанные в автомобиле гранаты.

Согласно сообщению госпогранслужбы, на границе был остановлен автомобиль Volkswagen украинской регистрации, в ходе проверки которого под левым передним крылом был обнаружен неизвестный пакет.

Взрывотехниками полиции было установлено, что в пакете находились 2 гранаты РГД-5 и отдельно 2 запала к ним.

Право Гранаты Оружие Пограничники
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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