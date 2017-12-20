Пограничный пес нашел гранаты

Согласно сообщению госпогранслужбы, на границе был остановлен автомобиль Volkswagen украинской регистрации, в ходе проверки которого под левым передним крылом был обнаружен неизвестный пакет.
Взрывотехниками полиции было установлено, что в пакете находились 2 гранаты РГД-5 и отдельно 2 запала к ним.
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