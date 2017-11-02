Рубка шосткинца Ивана Редкача с Джоном Молиной признан лучшим раундом в 2017 году (видео)

15 декабря уроженец Шостки Иван Редкач проиграл нокаутом в поединке с Джоном Молиной в США, пишет Сегодня.ua.
Во втором раунде Редкач после серии ударом отправил своего соперника в нокдаун. Однако в третьем уже Молина «срубил» Редкача и отправил на помост ринга. Иван поднялся на ноги, выдержав еще одну атаку от соперника, а от повторного нокдауна его спас гонг.
Но уже в следующем раунде после тяжелого удара Молины наш земляк упал, а рефери даже не стал открывать счет, показав, что бой завершен. Итог – нокаут в четвертом раунде.
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