Сумские хоккеистки выиграли в Лейпциге 6-7 января в Лейпциге (Германия) проходил традиционный турнир по индорхоккею Leipziger Messe (Лейпцигская ярмарка).

В турнире приняла участие и сборная Украины, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея. На групповом этапе наши девчата обыграли команды «Osternienburger» 4:2, «АТV Leipzig» 7:3 и сборную Швеции 9:3.

В финале украинки еще раз сыграли с хозяйками турнира и снова выиграли 5:4. Наша Оксана Пономаренко была признана лучшим игроком турнира.