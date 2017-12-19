На Сумщине полицейские поймали банду автоугонщиков Роменские оперативники разоблачили группу молодых людей, которые в течение нескольких последних месяцев незаконно завладели четырьмя автомобилями.

В Роменский отдел полиции в течение последних месяцев с заявлениями о незаконном завладении автотранспортом обратились трое граждан. 40-летний владелец «Ауди-100» рассказал правоохранителям, что на ночь оставил автомобиль возле двора соседей, а утром обнаружил его исчезновение. С подобным заявлением обратился и 54-летний роменчанин. Он также оставил свой автомобиль ВАЗ 21093 у своего двора. Еще один - 64-летний житель столицы, гостя в Ромнах у близких знакомых, оставлял «ночевать» свой «БМВ 520» во дворе возле многоэтажки. Его также похитили.

С целью разоблачения злоумышленников, работники полиции разработали целый комплекс розыскных мероприятий.

«Правоохранители проанализировали полученную информацию и предположили, что к совершению данных преступлений могут быть причастны одни и те же злоумышленники, - комментирует Юлия Загамула, начальник Раменского отдела полиции. - Все автомобили были похищены по одной схеме: сигнализация в авто отсутствовала, кроме одного, а сам транспорт оставался без присмотра на ночь на улице».

В ходе проверки сотрудники криминальной полиции вышли на след злоумышленников. Ими оказались двое 18-летних местных жителей и их 17-летний приятель. В содеянном все трое сознались. Они объяснили, что сначала решили заняться ремонтом машин. Для этого сняли гараж. А потом начали похищать машины. После чего разукомплектовывали транспортные средства, а запчасти перепродавали.

Кроме этого, в ходе расследования правоохранители установили, что тройка подозреваемых в день похищения последнего автомобиля причастны к краже еще одного авто в г. Прилуки.

По данному факту следователи полиции открыли в отношении всех подозреваемых уголовное производство по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством). В отношении двух молодых людей уже избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. За содеянное им грозит до восьми лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.