За первую неделю 2018 года спасатели Сумщины осуществили 39 выездов

В первую неделю 2018 года было осуществлено 39 выездов на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных мероприятий. На пожарах спасено 2 человека, материальных ценностей на сумму более 1 млн 470 тыс. грн. Деблокирован водитель при ДТП, также пять раз оказывалась помощь гражданам, попавшим в сложные жизненные ситуации, было отбуксирован три автотранспортных средства, в том числе автомобиль экстренной медицинской помощи.
1 января в г. Сумы возгорание произошло в одном из помещений трехквартирного жилого дома на улице Ильинской. Во время тушения пожарные спасли хозяина 1984 г.р. и его знакомого 1995 г.р. Медицинская помощь мужчинам не понадобилась. По предварительным выводам специалистов, причиной возгорания неосторожное обращение с огнем.
К сожалению, праздничный период не прошел без трагических случаев. 1 января в с. Луцыковка Белопольского района загорелся жилой дом. На укрощение пожара были задействованы пожарные из поселка Ульяновка и пожарные команды села Марковка и поселка Николаевка. Во время тушения в здании было обнаружено обгоревшее тело хозяина 1961 г.р. На месте пожара работала следственно-оперативная группа в составе работников подразделений Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Допустимая причина пожара неосторожность при курении.
4 января в г. Сумы из-за разрыва петарды травму пальцев кисти получил мальчик 2007 г.р. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавший находится на амбулаторном лечении.
Для предупреждения несчастных случаев гражданам необходимо проявлять ответственность в соблюдении требований пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности, следить за поведением детей и не позволять им играть с огнем и пиротехническими средствами, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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